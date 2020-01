A Spoltore arrivano i cartelli stradali per i cittadini in caso di emergenze

Nuovi cartelli stradali a Spoltore, installati dall'amministrazione comunale per tutti i cittadini in caso di emergenze. Si tratta dei tabelloni che indicano i percorsi stradali da seguire per raggiungere il Coc o il Com aperti in caso di emergenze di protezione civile sul territorio.

Lo ha fatto sapere il consigliere delegato Burrani, aggiungendo che in questo modo i cittadini sapranno subito dove recarsi per raggiungere le aree di accoglienza, le aree di ammassamento:

"L'installazione di questi segnali" spiega il consigliere delegato alla protezione civile Stefano Burrani "è un provvedimento semplice che migliora di molto la sicurezza dei cittadini. Anche nelle strutture al chiuso è facile perdersi, soprattutto nei momenti di panico, ma all'esterno è ancora più complicato immaginare quali sono i luoghi sicuri da raggiungere e c'è il rischio di fare errori. Con il tempo, poi, tutti i residenti conosceranno i luoghi da raggiungere, così come si imparano i nomi di piazze e vie della città"

Il sindaco Di Lorito ha evidenziato che, con questo provvedimento, Spoltore diventa davvero un comune a misura di cittadino per la protezione civile.