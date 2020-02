Spoltore, appello per ritrovare il padrone di un cane smarrito - FOTO

La segnalazione è stata postata sul gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo":

Spoltore zona rotatoria Eni, recuperato oggi maschio socializzato/no chip/collare grigio/ben tenuto. Attualmente in sicurezza avendo applicato prassi di logica e verrà formalizzato affido temporaneo, qualora non riuscisse padrone, nei termini normativi verrà dato in adozione. Segnalato da diversi cittadini, si spera venga ovviamente reclamato.

Chi lo conosce? Servizio A.P.T.A. Gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo " 3926961595#Gss#