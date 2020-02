Volontari e guardie del Wwf ripuliscono la spiaggia del Fratino a Pescara [FOTO]

Volontari e guardie si sono occupate di ripulire la spiaggia del "Parco naturalistico dell'ambiente della sabbia e delle dune" nella zona della Madonnina/Ponte del Mare/Molo Nord di Pescara.

All'iniziativa del Wwf, andata in scena questa mattina, sabato 29 febbraio, hanno collaborato Comune, Capitaneria, Lega Navale, Quadrante dannunziano e Attiva.

Sulle dune sono state trovare orme di fratino, il prezioso piccolo trampoliere che nidifica sulle coste abruzzesi e che si speri possa tornare quest’anno a deporre le uova anche nella “sua” spiaggia a Pescara. Il sindaco Carlo Masci ha assicurato in questo senso il massimo impegno del Comune sia per sollecitare tutti i cittadini a avere un comportamento rispettoso in quell’area sia organizzando periodici controlli. Ovviamente anche il Wwf Chieti-Pescara invita tutti coloro che frequentano quell’area a prestare la massima attenzione per non arrecare alcun disturbo.

Sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti, soprattutto plastiche e indifferenziati, comunque poca cosa rispetto agli oltre 30 di qualche anno fa. Evidentemente l’abitudine a effettuare la pulizia manuale ogni anno e una accresciuta sensibilità da parte di tutti, soprattutto nei confronti dei materiali “usa e getta”, stanno pian piano dando buoni frutti. Nell’occasione le guardie hanno risistemato i cartelloni del Progetto Salvafratino, del Wwf. All’evento hanno partecipato 11 volontari e 4 guardie ambientali del WWF. Hanno aderito Direzione Marittima, Comune di Pescara, Lega Navale Italiana sezione di Pescara e Quadrante dannunziano. Ha offerto la sua preziosa collaborazione la ditta Attiva, sia fornendo materiale utile per la raccolta sia rimuovendo già a fine mattinata i sacchi, destinati per quanto possibile alla raccolta differenziata.