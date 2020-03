Anche lo Spazio Matta aderisce all'iniziativa #iorestoacasa. Ecco che cosa si legge in una nota diramata dalla rete di artisti dello Spazio Matta:

"In questo momento viviamo lo smarrimento di non poterci incontrare di persona e sentiamo tutto lo smarrimento dei nostri spettatori di non poter vivere a pieno la città con tutta la sua vivacità culturale. Lanciamo un nostro contributo alla campagna del Mibact e invitiamo tutti i cittadini a restare responsabilmente a casa in questa fase così delicata per il Paese".

Inoltre il centro culturale di via Gran Sasso si unisce alla campagna nazionale che sta coinvolgendo artisti e luoghi d’arte per offrire contenuti culturali sul web e sui social network, in attesa di riprogrammare il suo calendario degli eventi:

"Pubblicheremo attivamente sugli account di Artisti per il Matta una selezione di contributi dedicati agli artisti che in questi anni hanno attraversato la programmazione dello spazio. Non sarà come incontrarsi di persona, ma presto torneremo a farlo e ad arricchire le nostre vite di cultura viva".

