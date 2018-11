Danneggiato il nuovo spartitraffico di via Ferrari

Dopo soli due mesi è stato già danneggiato il nuovo spartitraffico installato in via Enzo Ferrari a Pescara all'altezza dell'incrocio con via Aremogna.

Infatti un automobilista, individuato dalla polizia municipale e che ora dovrà ripagare i danni, ci è finito contro.

L'installazione del nuovo spartitraffico aveva fatto discutere nei mesi scorsi a causa della riduzione della larghezza della carreggiata stradale in uno dei punti nevralgici della città.

Lo scopo dello spartitraffico, almeno nelle intenzioni, è quello di favorire l'attraversamento pedonale e di consentire ai pedoni una maggiore sicurezza, ma lo spazio per il passaggio dei veicoli si è di molto ridotto con la creazione di lunghe code negli orari di punta con il traffico canalizzato.

Così commenta sul proprio profilo Facebook il consigliere comunale della Lega, Vincenzo D'Incecco: