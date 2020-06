Furto con spaccata in via Milano, la solidarietà di Cremonese: "Il male non vincerà mai sul bene"

Per mettere a segno il colpo è stata utilizzata un'auto, lanciata contro la vetrina a mo' di ariete e successivamente adoperata dai malviventi per la fuga. La vettura era stata in precedenza rubata. Sul caso indagano i carabinieri