Chiusi al traffico il sottopasso di via Tiburtina e parte di via Lago di Campotosto il 15 e 16 settembre

Divieto di transito, di sosta e di fermata nel sottopasso ferroviario di via Tiburtina (lato nord) e in parte di via Lago di Campotosto (lato mare).

Questo quanto prevede un'ordinanza, la numero 311, firmata dal sindaco di Pescara Marco Alessandrini che prevede la chiusura del sottopasso e del lato mare di via Lago di Campotosto.

Nello specifico i divieti saranno in vigore dalle ore 21 di sabato 15 alle ore 6 di domenica 16 settembre.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento di alcuni lavori alla ditta Orofino Costruzioni che dovrà occuparsi procedere all’esecuzione di lavori di montaggio di portale per ferrovia nei pressi della stazione di Porta Nuova.