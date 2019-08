Sottopasso via del Circuito: al via i lavori, le modifiche alla viabilità

Al via, lunedì 5 agosto, i lavori all'interno del sottopasso fra via Ferrari e via del Circuito. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, con il sindaco Masci e l'assessore Albore Mascia che hanno illustrato, assieme al dirigente Rossi, gli interventi che porteranno ad uno stop al traffico fino al 14 agosto. Tre le fasi dei lavori con varie modifiche alla viabilità che cambieranno con l'avanzamento del cantiere:

Nella prima fase dei lavori, non si transiterà nel sottopasso suddi via Ferrari e alla fine di via del Circuito. Chi percorre via Ferrari proseguirà su via Gran Sasso per poi immettersi sul ponte Flaiano o svoltare verso la rotatoria del Ponte D’Annunzio. Non si potrà transitare su via Forca di Penne e in direzione Nord-Sud di via De Gasperi.

Nella seconda fase ci saranno interventi sulla rotatoria alla fine di via del circuito. Sarà possibile transitare su via forca di Penne ma con svolta obbligatoria su via Gran Sasso e sarà possibile transitare in direzione nord-sud su via De Gasperi. L'intervento è previsto fra martedì e mercoledì.

La terza fase (la più sostanziosa) prevede l’interdizione in direzione Sud-Nord di via Ferrari, dal sottopasso nord di via Ferrari fino all’incrocio con via Arapietra e il divieto di transito in direzione nord- sud di via Bassani Pavone, partendo dalla stazione ferroviaria. Sarà interdetto al traffico il sottopasso Nord della Stazione