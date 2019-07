Chiude il sottopasso ferroviario tra via del Circuito e via Bassani Pavone

Disagi in vista per la circolazione stradale a Pescara.

Chiuderà infatti il sottopasso ferroviario di collegamento tra via del Circuito e via Enzo Ferrari e via Bassani Pavone.

Il divieto di transito è stato deciso da un'apposita ordinanza per consentire le opere connesse al rifacimento della pavimentazione stradale.

Questo quanto prevede l'ordinanza che sarà in vigore da mercoledì 10 a mercoledì 31 luglio:

istituzione del divieto di transito nel sottopasso ferroviario di via del Circuito (di collegamento tra via E. Ferrari e via Bassani Pavone).