Lavori terminati, riapre al traffico il sottopasso della stazione di collegamento con via del Circuito [FOTO]

Sono stati completati i lavori al sottopasso sud della stazione centrale di Pescara ovvero quello di collegamento con via del Circuito, che è stato riaperto al traffico.

A farlo sapere è l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia: «Come promesso abbiamo cercato di contingentare i lavori, pur mantenendo la qualità, per limitare il più possibile i disagi: ce l'abbiamo fatta in meno di 48 ore, grazie anche all'encomiabile impegno degli operai, che vogliamo sinceramente ringraziare. Nella notte completeremo anche i lavori del secondo sottopasso».

