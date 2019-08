Riaperto al traffico anche il secondo sottopassaggio che porta in via Ferrari [FOTO]

Il secondo sottopassaggio ferroviario che da via Bassani Pavone porta in via Enzo Ferrari a Pescara è stato riaperto regolarmente al traffico nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 agosto.

Gli operai, con la supervisione degli agenti della polizia municipale, hanno rimosso le transenne e consentito nuovamente il transito dei veicoli.

Dunque, allo stato attuale, con la riapertura di entrambi i sottopassaggi ferroviari dopo i lavori di rifacimento del manto stradale, la circolazione nella zona di via del Circuito, via Bassani Pavone e via Enzo Ferrari torna alla normalità.