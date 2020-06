Con l'estate torna la sosta a pagamento lungo la strada parco a Pescara: tutti i dettagli

Torna anche quest'anno la sosta estiva lungo la strada parco. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale a seguito dell'approvazione della relativa delibera, su richiesta dei titolari degli stabilimenti balneari del centro per la sosta regolamentata ed autorizzata lungo l'ex tracciato ferroviario. In questo modo i balneatori potranno essere competitivi con tutti gli altri stabilimenti della città, potendo offrire ai clienti la possibilità di parcheggiare in centro con facilità e raggiungere agevolmente la spiaggia.

Le modalità di fruizione ed i prezzi sono:

dal 04 luglio al 02 agosto e dal 24 agosto al 30 agosto nei week-end dalle ore 8,00 alle ore 20,00

si pagheranno per la sosta € 2,50

dal 03 agosto al 23 agosto (periodo intermedio) tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 20,00

si pagheranno per la sosta € 2,50