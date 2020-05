Ancora sospesi i tirocini extracurriculari per i quali è richiesta la presenza sul posto

Durante la fase 2 restano sospesi i tirocini extracurriculari per i quali è richiesta la presenza sul posto. Come informa l'agenzia Dire, gli uffici del dipartimento lavoro della Regione hanno emesso un avviso con cui si conferma la linea stabilita nell'ordinanza n. 51 del 30 aprile e poi puntualizzata nella circolare esplicativa del 4 maggio.

La proroga dell'attuale disciplina prevede che i tirocini extracurriculari e curriculari possano proseguire o essere attivati solo ed esclusivamente in modalità di formazione a distanza qualora possibile, altrimenti rimarranno fermi. Per sapere se anche per loro ci sarà una ripartenza si dovrà attendere il 19 maggio: in quella data, infatti, si svolgerà la riunione del coordinamento tecnico della Conferenza delle Regioni.