Sospeso per il 2 giugno il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta in città

Niente ritiro dei mastelli della raccolta dei rifiuti porta a porta a Pescara per il 2 giugno, festa della Repubblica. Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco specificando che il servizio riprenderà il giorno successivo 3 giugno e dunque invita i cittadini a non lasciare i mastelli fuori dalle porte in quanto rimarrebbero colmi per circa 24 ore.

L'assessore ha ricordato che, in occasione di tutte le festività, il servizio viene interrotto anche per concedere il giusto risposo ai dipendenti di Ambiente Spa che specie in questo periodo di emergenza Covid19, hanno invece sempre garantito la massima operatività.Anche per i rifiuti di pazienti Covid o comunque in isolamento domiciliare, nulla cambia rispetto al solito con la differenza che il ritiro sarà effettuato il giorno successivo, assieme alla raccolta del metallo:

