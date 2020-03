Coronavirus, rette sospese e quota di marzo rimborsata per asili nido e mense scolastiche

Coronavirus, sospese le rette e rimborsata la quota di marzo per asili nido e mense scolastiche. Lo ha deciso il Comune di Pescara. Ecco cosa si legge in una nota del vicesindaco Gianni Santilli e dell’assessore Maria Rita Paoni Saccone:

«Per la refezione scolastica il pagamento è dovuto per i soli giorni del mese di marzo nei quali in cui il servizio è stato erogato prima della chiusura stabilita dal Dpcm. Per i bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali, presenti nelle strutture educative dell’Ente e in quelle in convenzione, i pagamenti delle quote mensili sono sospesi e quindi non dovranno essere effettuati».