Continua con successo “Sos spesa”, raccolta e consegna viveri per le famiglie bisognose. L'iniziativa è curata dal gruppo cittadino dell’Udc con la collaborazione del Carrefour del Molino, del Tigre di via Malagrida e del Conad di via Rigopiano. Soddisfatto il capogruppo comunale Massimiliano Pignoli:

“Passata l’emergenza sanitaria - spiega - oggi dobbiamo fare i conti con una emergenza ancora più seria che è quella economica con tante persone che sono rimaste senza lavoro o che sono ancora in attesa della cassa integrazione o del sussidio di un Governo assente. Per questo ci siamo messi in moto e continueremo a farlo fino a quando l’emergenza non si sarà allentata”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il coordinatore cittadino dell’Udc, Vincenzo Serraiocco, ha affermato che “la nostra azione rivolta a quelle persone che anche a causa delle conseguenze del Coronavirus sono oggi in difficoltà, vuole essere anche uno sprone per gli altri gruppi politici, affinché si faccia fronte comune con una risposta concreta ai tanti bisognosi e devo dire, come si vede dai carrelli pieni, che fino ad oggi abbiamo avuto una risposta entusiasta di tanti pescaresi che hanno voluto lasciare un po’ della loro spesa”.