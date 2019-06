Nasce a Città Sant'Angelo la "Sos Metal-Odv"

Lo statuto è stato regolarmente depositato, così come il dominio internet che permette di essere presente in rete con un proprio sito.

L'associazione "Sos Metal Detector Nazionale-Odv" nasce a Città Sant'Angelo con lo scopo di offrire in maniera gratuita la possibilità di rintracciare oggetti metallici andati perduti come ad esempio chiavi, anelli, occhiali e orologi.

Una realtà che vanta tantissimi volontari sparsi in tutta Italia, tutti muniti di speciale apparecchiatura a onde elettromagnetiche in grado di rilevare la presenza di tali materiali.

Il servizio offerto dal gruppo presieduto dal fondatore Luciano Diletti, è già stato utilizzato a supporto delle forze di polizia per delicate operazioni di ricerca di persone scomparse, così come a beneficio di singoli cittadini per il ritrovamento di fedi nuziali, oggetti preziosi, antichi reperti e effetti personali. Anche in campo archeologico sono stati individuati importanti monili e le esplorazioni possono essere effettuate anche in spiaggia e nei fondali marini. Non sono consentite operazioni di recupero di materiale bellico, di esclusiva competenza del Genio Civile. Le ricerche, laddove si tratti di luoghi privati, possono essere effettuate solo previa autorizzazione espressa da parte del proprietario, e solo in siti consentiti e privi di vincoli, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Il direttivo è composto da:

Luciano Diletti (presidente);

(presidente); Sonia Pellegrini (vice presidente);

(vice presidente); Pierluigi Della Quercia (contabile).

e dai consiglieri: