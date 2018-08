Sorgenti del fiume Pescara: la Riserva Naturale fra i luoghi del Cuore FAI

Anche la Riserva Naturale delle Sorgenti del Pescara, nel comune di Popoli, parteciperà all'iniziativa dei "Luoghi del Cuore" 2018 della FAI, che punta a valorizzare e far conoscere realtà naturalistiche e culturali presenti nel nostro Paese. Per questo, è nato anche un comitato promotore cittadino con una raccolta firme per votare la riserva. Chi infatti arriverà ai primi posti di gradimento, potrà beneficiare anche di finanziamenti per la valorizzazione e il miglioramento paesaggistico.

Per la direttrice delle Sorgenti del Pescara Pierlisa Di Felice questo progetto può dare un ulteriore slancio alla valorizzazione dell’area protetta: