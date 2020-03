Sopralluogo per decidere dove effettuare gli scavi al Campo Rampigna [FOTO]

Ieri pomeriggio, 4 marzo, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha avuto un incontro con il dottor Andrea Staffa, della Soprintendenza archeologica per l'Abruzzo per la provincia di Pescara, per decidere dove effettuare gli scavi al Campo Rampigna.

L'obiettivo, infatti, è quello di poter verificare la presenza di reperti archeologici, ma nello stesso tempo restituire a Pescara un impianto sportivo storico. Secondo alcuni recenti sondaggi, buona parte dei pescaresi vorrebbe salvare e riscoprire la necropoli di Ostia Aterni, e adesso l'amministrazione comunale sta lavorando anche in tal senso.