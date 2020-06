Due settimane di sopralluoghi nelle scuole in vista del rientro in classe, che avverrà il prossimo 14 settembre come indicato dalla ministra Azzolina. Lo ha annunciato il presidente della commissione pubblica istruzione ed edilizia scolastica, Fabrizio Rapposelli, dopo la seduta odierna che ha visto anche la partecipazione del vicesindaco Santilli.

I sopralluoghi, ha spiegato Rapposelli, serviranno a “verificare le immediate esigenze, i problemi, ma anche le soluzioni per le varie realtà strutturali al fine di poter tornare ad accogliere, dal 14 settembre, il rientro in classe dei bambini nel rispetto delle norme anti-Covid”. I monitoraggi verranno effettuati fino al 3 luglio con l’ingegner Polce e con lo stesso Santilli in qualità di assessore all’edilizia scolastica.

Nel frattempo per giovedì 25 giugno dovrebbero essere pubblicate le linee guida del ministero della pubblica istruzione sull’organizzazione logistica delle scuole, “mentre ancora attendiamo dallo Stato l’erogazione di fondi specifici per gli interventi strutturali che molti plessi dovranno effettuare per riorganizzare le classi, anche con un diverso porzionamento delle aule in modo tale da assicurare la distanza indicata di 1,8 metri tra gli studenti e disporre di più spazi”, ha sottolineato Rapposelli.