Parla pescarese "Freedom", la nuova trasmissione di Roberto Giacobbo su Rete 4

Parla pescarese Freedom – Oltre il Confine, trasmissione di Rete 4 che sancisce l’esordio di Roberto Giacobbo su Mediaset. Direttrice di produzione è infatti la nostra concittadina Sonia Fiucci, co-fondatrice della Film Commission L’Aquila - Gran Sasso.

Il programma partirà stasera, 20 dicembre, alle 21,25 e la Fiucci è stata scelta per la sua esperienza in materia di produzioni cinematografiche, organizzazione e comunicazione. Si è occupata di gestire i servizi di Freedom in Italia e del mondo, ma anche di seguire la realizzazione di numerose ricostruzioni storiche girate prevalentemente in Abruzzo usando figuranti e professionalità locali.

Nella prima puntata Giacobbo proporrà un’indagine con cui si cerca di scoprire se davvero esista il 14esimo obelisco sepolto nel cuore di Roma; a seguire una nuova tomba in Egitto, la scalata di alcune piramidi in Messico e molte altre sorprese.

La prima serie della trasmissione terminerà per metà febbraio del 2019 ed è già prevista una seconda serie con 12 serate.