SONDAGGIO | Dai trasporti alla sanità, quali sono secondo voi le priorità per l'Abruzzo?

Citynews e l'istituto Demòpolis si rivolgono alla "pancia" dei cittadini, per analizzare quali siano le priorità secondo i pescaresi per l'Abruzzo in vista delle prossime elezioni regionali previste a inzio 2019. Per farlo, Demòpolis lancia un sondaggio sulle testate regionali del gruppo CityNews.

Quali sono le priorità di cui dovrebbe occuparsi il futuro governo regionale abruzzese? Quali i temi, come ad esempio servizi pubblici e sanità, da dover affrontare tempestivamente e con maggiore forza?

La partecipazione al sondaggio è rapida e gratuita, le informazioni raccolte saranno trattate per soli fini statistici, in forma anonima e riservata.