Sondaggio Demòpolis: qual è la tua percezione di sicurezza a Pescara?

Vi sentite sicuri a Pescara? Quali sono le priorità che dovrebbero affrontare gli amministratori locali ed il Governo nella nostra citta sul tema dell'immigrazione?

Demòpolis in collaborazione con Citynews di cui IlPescara.it fa parte, ha preparato un breve sondaggio per i nostri lettori pescaresi da compilare rispondendo a delle rapide domande per avere un quadro della situazione nella nostra città.