La denuncia dello Snals: “L’Alberghiero De Cecco aspetta da troppo tempo una sede”

Il segretario regionale del sindacato Snals, Carlo Frascari, interviene sull’Alberghiero 'De Cecco' di Pescara dopo "l’ennesimo trasferimento di alunni e docenti di un plesso dell’istituto a causa di inagibilità dei locali".

“La sede di Via Italica - denuncia Frascari - è stata dichiarata temporaneamente non agibile dalla Provincia a causa delle infiltrazioni di acqua causate dell’ultimo episodio di maltempo. Da decenni si parla di dotare (finalmente) il De Cecco di una nuova sede idonea alle varie e complesse esigenze didattiche per una delle scuole più grandi d’Abruzzo. La responsabilità di questa incredibile situazione ricade sull’intera classe politica provinciale degli ultimi 20 anni".

La Dirigente dell’Alberghiero, Alessandra Di Pietro, ringrazia Frascari per il suo intervento, che "è stato sicuramente dettato dalla buona volontà", ma fa alcune precisazioni al riguardo:

“Dire che l’Istituto Alberghiero e Turistico ‘De Cecco’ ‘da vent’anni è privo di una sede idonea’ è sbagliato e, soprattutto, non corrisponde a verità: l’Istituto Alberghiero, grazie a un forte impegno dei suoi vertici scolastici e delle Istituzioni provinciale e regionale, ha oggi una sede centrale nuova e funzionale in via dei Sabini, dotata di nuovi laboratori e di servizi importanti e a breve avrà anche una sede stabile del Convitto nella struttura ex Stella Maris”.

Di Pietro aggiunge, infine, che “la popolazione scolastica in continua crescita impone anche la presenza di due plessi, uno in via Tirino e l'altro in via Italica, la prestigiosa sede storica su cui ora si stanno concentrando le nostre attenzioni per restituirle al più presto piena agibilità”.