Smog a Pescara, Confartigianato: "No alle domeniche ecologiche"

No alle domeniche senz'auto in città ed alle misure palliative messe in campo fino ad ora dal Comune. A parlare è Confartigianato Pescara con il presidente provinciale Di Blasio ed il presidente della categoria Commercio Pisani, che attacca l'amministrazione comunale che sta valutando l'ipotesi di reintrodurre le domeniche ecologiche a causa dei valori alti di polveri sottili registrati nelle ultime settimane.

Secondo l'associazione di categoria, questa misura danneggerebbe i commercianti del centro senza dare una soluzione definitiva al problema:

"Le aree di risulta sono ancora terra di nessuno ed è difficile incentivare la popolazione a posteggiare l’auto in una zona dove aggressioni e scippi sono all’ordine del giorno. Aree in cui manca una zona riservata alle auto in sosta a lungo termine con abbonamenti mensili ridotti. Non si è più parlato del progetto dei parcheggi sotterranei: sono numerose le aziende che li realizzerebbero a costo zero in base alla logica delle successive concessioni. Così come, in città, manca un sistema di bike sharing. Per fare queste cose non servirebbero grandi investimenti, ma ci dovrebbe essere la volontà politica di relazionarsi con le grandi aziende che offrono servizi di questo tipo"

Per Confartigianato occorre spingere sugli incentivi all'uso di auto elettriche o ibride, che a Pescara ed in Abruzzo di fatto non hanno praticamente alcun vantaggio sia in termini di costo dei parcheggi che per il bollo annuale. Manca inoltre un sistema di bike sharing efficace.