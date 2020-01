Smog per le code lungo la statale 16: valori in aumento ma ancora entro i limiti di legge

Aumento delle polveri sottili ma parametri ancora accettabili, ovvero nei limiti di legge. Primi risultati riguardanti la qualità dell'aria nella zona a cavallo fra Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano interessata dalle code ed ingorghi lungo la statale 16 adriatica, dovuti alla chiusura ai mezzi pesanti del tratto autostradale della A14 fra Pescara Nord e Pineto.

L'Arta infatti ha comunicato i valori relativi alla giornata del 7 gennaio scorso, rilevati nella centralina di Montesilvano, la più vicina al casello autostradale di Pescara Nord - Città Sant'Angelo. Per ora, come spiega anche il sindaco angolano Perazzetti su Facebook, la situazione è ancora sotto controllo mentre nella giornata di ieri 8 gennaio il traffico è stato monitorato dallo stesso primo cittadino, che ha riscontrato una diminuzione dei rallentamenti senza dunque pesanti ripercussioni. Intanto domani 10 gennaio si verrà un vertice a Silvi alla presenza dei sindaci interessati, con la Regione, l'Arta e la Asl. Potrebbero essere installate nei prossimi giorni centraline mobili nei punti cruciali dove transitano anche fino a 4.000 mezzi pesanti al giorno, come avvenuto proprio a Silvi.