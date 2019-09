Attualità San Donato / Via Tirino

Si è smarrito Charlie, aiutiamolo a ritrovare la sua casa [FOTO]

Il cane ha 18 anni, è ipovedente e sente poco. Molto probabilmente si sarà disorientato. È dotato del chip ma è sprovvisto sia di collare sia di pettorina. In Asl non è entrato. Non si hanno più sue notizie dal 9 settembre