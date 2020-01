Appello sul gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo" per ritrovare Mito, cane di taglia media senza chip con collare verde sparito dalla zona di via Arapietra il 3 gennaio.

Chiunque dovesse vederlo, resti con il cane e chiami il 3286824147o Servizio Apta gruppo "Animali persi e trovati in Abruzzo " 3926961595.