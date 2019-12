Prima udienza preliminare in tribunale per il sito inquinato di Piano d'Orta, ordinanza per abbattere gli edifici pericolanti

Si svolgerà domani, martedì 10 dicembre, al tribunale di Pescara la prima udienza preliminare dell'inchiesta sull'inquinamento a Bolognano per il sito di Piano d'Orta una parte del quale rientra nel Sin (sito di interesse nazionale) di Bussi sul Tirino.

Nel frattempo, come fa sapere il Forum H2O, il sindaco Guido Di Bartolomeo ha emanato un'ordinanza che obbliga il proprietario Moligean ad abbattere gli edifici pericolanti per far andare avanti la bonifica di Edison.

Come ricorda il Forum H2O si tratta di «un'area dove ci sono elevati picchi di sostanze pericolose quali arsenico e piombo sia nel suolo sia nell'acqua di falda, frutto avvelenato del vecchio impianto Montecatini dismesso da oltre 50 anni e mai messo in sicurezza. Il tutto praticamente in mezzo alle abitazioni. Domani, invece, al Tribunale di Pescara, con l'udienza preliminare fissata per le ore 10 davanti al giudice Elio Bongrazio, prenderà avvio il procedimento nei confronti di 4 persone, tra cui compaiono l'ex sindaco di Bolognano Silvina Sarra e tre funzionari della provincia di Pescara, sullo stato delle attività volte ad affrontare lo stato di inquinamento dell'area denominata "comparto Z" che era rimasta inopinatamente al di fuori del Sito nazionale di Bonifica nonostante gli altissimi livelli di contaminazione riscontrati già nel periodo 2008-2009. Ad accorgersi del problema fu nel maggio 2017 la Stazione Ornitologica Abruzzese che inviò al Ministero dell'Ambiente e agli altri enti una dettagliata ricostruzione storica del sito industriale facendo emergere tutte le criticità, compresa la presenza di ceneri di pirite, poi classificate da Arta come rifiuti speciali pericolosi per l'alto tenore di piombo e arsenico, affioranti praticamente in mezzo alle case».

Il Forum H2O si chiede come mai il Ministero ritardi la riperimetrazione del sito con un nuovo decreto, procedura che va avanti da oltre un anno. Invece bisogna accogliere con favore tutte le iniziative volte a risanare un sito pesantemente contaminato sia per quanto riguarda il suolo che l'acqua di falda, per il quale è stato individuato in Edison il responsabile della contaminazione ed è stato approvato ad agosto 2018 dal Ministero un primo progetto di bonifica che però stenta a decollare definitivamente proprio per la presenza di manufatti e rifiuti di edilizia accumulati sul terreno.