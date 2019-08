Pescara, sit-in dei cittadini delle periferie sotto la Regione Abruzzo

Alcuni cittadini dei quartieri di San Donato, Rancitelli, Zanni, Fontanelle, Borgomarino e via Rigopiano, accompagnati dal vice presidente del Consiglio Regionale ed esponente del M5S Domenico Pettinari, hanno manifestato pacificamente questa mattina, nei pressi della sede del consiglio regionale a Pescara, per chiedere maggiore attenzione, da parte delle istituzioni per i cittadini che vivono nella periferia di Pescara. I residenti chiedono maggiore sicurezza e lavori urgenti alle case popolari fatiscenti.

"Il problema maggiore - ha spiegato Pettinari - è oggi quello delle infiltrazioni d'acqua. Queste sono case completamente devastate e a maggior ragione dopo la grandinata hanno avuto i tetti squarciati e questo porta ad infiltrazioni gravissime che hanno danneggiato le abitazioni. In alcune di queste case vivono disabili nell'ordine del 20-30%, alcuni con patologie respiratorie, persone e e bambini con problemi di asma e che non possono vivere in locali insalubri e quindi per questo noi chiediamo con forza in primis alla Regione Abruzzo, perché le case Ater sono di proprietà della Regione e al Comune di Pescara, di stanziare le risorse necessarie per mettere in sicurezza le case popolari perché se l'ente pubblico detiene le case popolari deve fare manutenzione, o altrimenti si assumano la responsabilità di dismettere le case popolari, cosa che non permetteremo mai. Questo è il primo grande problema".

Pettinari ha rimarcato che il problema è serio: