Vigili del Fuoco, Pescara saluta il comandante Palano: le parole del sindaco Masci

Il sindaco Carlo Masci saluta e porge il grazie a nome di tutta Pescara a Vincenzo Palano, comandante provinciale dei vigili del fuoco andato in pensione ieri, martedì 15 ottobre.

Il primo cittadino sottolinea come Palano abbia vegliato per 3 anni sul territorio provinciale «con instancabile presenza».

Queste le parole del sindaco Masci: