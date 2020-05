Il sindaco Masci intervistato dalla tv polacca per il ricordo dell'eroe nazionale Witold Pilecki

La Polonia rafforza la sua vicinanza con la provincia di Pescara nel ricordo dell'eroe nazionale Witold Pilecki (1901-1948). Questa mattina, infatti, una troupe della tv di Stato Telewizja Polska (Tvp) si è recata a Vicoli dove è presente un giardino comunale con un monumento in pietra della Majella dedicato all'eroe ed inaugurato dall'ambasciatore di Polonia il 30 luglio 2015.

Il sindaco di Pescara Masci è stato intervistato dall'emittente televisiva ricordando che nel 2011 per la prima volta in Europa il capitano di cavalleria fu celebrato e ricordato per essersi fatto rinchiudere volontariamente ad Auschwitz e per testimoniare al mondo l'orrore dello sterminio nazista, informando gli Alleati. In quell'occasione, il 27 gennaio alla presenza del sindaco Albore Mascia, venne reso omaggio a Pilecki che fu ucciso nel 1948 nella Polonia comunista.

La giornalista Magdalena Wolinska-Riedi ha voluto sottolineare al sindaco Carlo Masci l’importanza per i polacchi del legame all’insegna della storia che Pescara ha stretto con la Polonia celebrando uno dei suoi più importanti eroi nazionali, il cui messaggio è quanto mai attuale.

Masci ha dichiarato che quel messaggio va ben oltre l'epoca, la nazione ed i fatti, con gli ideali di libertà e giustizia che devono essere sempre ricercati e per i quali occorre battersi ancora oggi in Europa.