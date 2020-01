Sindaco Masci bloccato a letto dall'influenza, l'annuncio sulla sua pagina Facebook

L'influenza, che in queste settimane sta raggiungendo il picco massimo e che a Pescara ha costretto a letto tanti cittadini, non ha risparmiato il sindaco Masci.

Il primo cittadino pescarese, infatti, ha fatto sapere con un post su Facebook sulla sua pagina ufficiale di essere indisponibile a causa della febbre:

Terzo giorno con la febbre, l'influenza ha colpito anche me. Mi sento come un leone in gabbia, non vedo l'ora di uscire, ho troppe cose da fare

Tanti i commenti di utenti e cittadini per una pronta guarigione al sindaco. Ricordiamo che proprio a causa del picco d'influenza che ha colpito in modo particolarmente intenso la nostra provincia, all'ospedale di Chieti è stato aperto un apposito reparto per ospitare i pazienti provenienti da Pescara in caso di necessità, vista la carenza di posti nel nosocomio pescarese.