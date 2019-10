Comune, il sindaco Masci premia il cavalier Luigi Clemente della federazone maestri del lavoro d’Italia

Cerimonia ufficiale questa mattina in Comune a Pescara, per il conferimento di una pergamena di riconoscimento da parte del sindaco Masci al cavalier Luigi Clemente (console provinciale di Pescara della federazone maestri del lavoro d’Italia). Un omaggio da parte di tutta la città per il grande contributo dato negli anni nel progetto "Scuola lavoro e sicurezza".

E proprio questi valori, assieme al rispetto delle regole sono quelli che da sempre Clemente ed i membri della federazione puntano a trasmettere alle nuove generazioni. Il progetto portato avanti dalla federazione e dal consolato provinciale dei maestri del lavoro d'Italia si chiama “E’ nata una stella per la scuola” ed è studiato per le scuole secondarie di 1° e 2° grado sia della Provincia che fuori dai confini provinciali di Pescara.

I maestri, grazie alla loro esperienza maturata in campo professionale, da sette anni svolgono questo genere di iniziative nelle scuole pescaresi.