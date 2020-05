Simone Pavone è "il pagliaccio Mozzarella", l'amico dei bambini durante la quarantena

Il musicista Simone Pavone diventa "il pagliaccio Mozzarella", l'amico dei bambini durante la quarantena. Il personaggio è il protagonista dei disegni dei bambini della scuola dell'infanzia di Montesilvano 'Fonte d'Olmo' dell'istituto comprensivo Gianni Rodari.

"Non ci siamo mai fermati con la didattica - spiega Pavone - abbiamo solo cambiato le modalità, provando a sfruttare le potenzialità che la musica offre sotto il punto di vista multimediale. Il dirigente Forcella e tutti i docenti hanno messo in campo la loro professionalità e passione e hanno permesso a bambini e genitori di calarsi mmediatamente in questa realtà".

Con la didattica a distanza si è "cercato di trasformare le difficoltà in opportunità studiando nuovi metodi che potessero risultare comunicativi ed efficaci sotto il punto di vista didattico, come per esempio il Musigramma, una tecnica particolare che mette insieme disegno e musica su cui stiamo lavorando anche negli altri plessi".

Per vedere i disegni dei bambini per il pagliaccio Mozzarella è sufficiente cliccare QUI.