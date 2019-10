Silvia Elena Di Donato conquista l’Argentina con “La maschera di Euridice”

Nuovo importante successo per Silvia Elena Di Donato e la sua silloge poetica “La maschera di Euridice” edita da Masciulli Edizioni; dopo aver vinto numerosi e importanti premi nazionali e internazionali, la poeta abruzzese è arrivata oltreoceano, ospite - nella doppia veste di scrittrice e docente - del prestigioso Centro di Cultura Italiana “Dante Alighieri” nella città di Bahia Blanca in Argentina, in occasione della Settimana della lingua italiana nel mondo che si è svolta nei giorni scorsi.

La Di Donato ha raccontato la sua raccolta di versi dinanzi ad una numerosa platea, introdotta dal Prof. Sandro Abate, docente ordinario di Letterature Europee presso l’Universidad del Sur, che, ringraziando pubblicamente la Masciulli Edizioni, dichiara:

“La visita di Silvia Elena Di Donato è l’evento più importante dell’anno per la cultura italiana a Bahia Blanca”.

La presentazione del libro si è tenuta sotto l’alto patrocinio del Console Generale d’Italia Antonio Petrarulo; all’organizzazione ha partecipato anche il Centro Abruzzese e Molisano di Bahia Blanca.

L’Argentina, meta di tanti emigranti Italiani in cerca di lavoro e migliori condizioni di vita nel secolo scorso, ha riservato alla Di Donato un’affettuosa accoglienza e il commovente omaggio finale del coro polifonico abruzzese, attivo nella città da oltre cinquant’anni, che ha eseguito i canti tipici regionali.

“Mi hanno accolta con un calore sorprendente che mi ha profondamente commossa - dice la Di Donato - Troppo piccola la mia valigia per contenere emozioni, volti, parole, sorrisi, sguardi, gesti. Un membro del coro abruzzese mi ha donato la coccarda che aveva appuntata alla camicia abbracciandomi forte e senza dire neppure una parola; io neppure ho detto nulla, ci è bastato guardarci. Al di là dell’oceano, i figli e i nipoti degli emigranti italiani continuano a fare le ‘pizzelle’ e te le offrono con un sorriso ed una tenerezza che sanno di terra e radici: questo è poesia”.

Soddisfatto l’editore Alessio Masciulli, che può intestarsi il merito di aver dato voce ad un talento tutto abruzzese e la soddisfazione di essere stato l’unico editore Italiano presente alle manifestazioni organizzate in occasione della Settimana della lingua Italiana nel mondo: