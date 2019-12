Silvi celebra Santa Barbara con una cerimonia e la santa messa

Domani domenica 15 dicembre Silvi festeggia Santa Barbara nella sede dell'associazione nazionale marinai d'Italia e marina militare in Via Taranto 70. Appuntamento alle 9.30 con l'alzabandiera, seguito dalla consegna, da parte del sindaco della città, di alcune benemerenze al valor civile a quattro volontari della protezione civile di Silvi che si sono distinti per un'azione eroica. A seguire ci sarà la santa messa a Silvi Paese.