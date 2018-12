Silvi, Pineta del pescatore: in arrivo 40 mila euro per la riqualificazione

Nuova vita per la Pineta del Pescatore di via Taranto a Silvi. Lo ha annunciato il sindaco Scordella, aggiungendo che sono stati stanziati 40 mila euro per i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli alberi abbattuti o piegati dal vento. Entro una decina di giovni i lavori saranno affidati alla ditta selezionata tramite bando.

Il consigliere delegato Santone ha aggiunto: