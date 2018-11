Silvi: microchip gratis per i cani domenica 11 novembre

Importante occasione per tutti i possessori di cani di Silvi. Domenica 11 novembre, infatti, sarà possibile impiantare gratuitamente il microchip al proprio amico a quattro zampe. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Lega nazionale difesa del Cane sezione Silvi e con il Servizio Veterinario della Asl di Teramo.

L'intervento sarà effettuato da un veterinario abilitato, e saranno dati consigli utili a tutti i proprietari per la salute del proprio cane. Il sindaco di Silvi Scordella ha aggiunto:

“Questa iniziativa ha come obiettivo primario il contrasto del randagismo, fenomeno ancora presente nel nostro territorio, nonostante l’opera dei bravi volontari che dedicano il loro impegno per aiutare i nostri amici a 4 zampe. Poter contare su un’anagrafe canina costantemente aggiornata, che solo una capillare microcippatura può garantire, significa avere ben chiaro il quadro della situazione e consente a noi amministratori pubblici e agli operatori del settore di intervenire con tempestività,

con tutti i mezzi disponibili e le strutture che, a dire il vero, sono attualmente carenti ma per le quali intendiamo impegnare qualche risorsa in più per il futuro”



Per ottenere l’applicazione gratuita del microcip al proprio cane, ogni proprietario dovrà mostrare il codice fiscale e un documenti di riconioscimento.