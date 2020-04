A Silvi parte la distribuzione gratuita delle mascherine della protezione civile - VIDEO

A partire da domani 16 aprile, la protezione civile di Silvi inizierà a distribuire gratuitamente le mascherine per l'emergenza Coronavirus. Lo ha annunciato la stessa associazione sulla sua pagina Facebook, spiegando che saranno consegnate per ora due mascherine ad ogni nucleo familiare e ricordando che gli spostamenti devono sempre essere limitati solo all'indispensabile ed alle emergenze, e per questo il numero di mascherine consegnate è limitato.

Per poter ritirare le mascherine occorre avere un documento di riconoscimento, e si dovranno evitare assembramenti. Proprio per questo, è stato stabilito un calendario per la consegna che segue la lettera dell'alfabeto del cognome di ogni famiglia. Il ritiro potrà avvenire dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, e nella sede della protezione civile nel parcheggio multipiano in via Roma oppure nella sede municipale distaccata di Corso Umberto I a Silvi alta dalle 9 alle 13. Per gli over 65 impossibilitati a raggiungere le sedi di distribuzione, si potrà richiedere la consegna a domicilio chiamando il numero 3662311981.

Per le date relative alla consegna in base al cognome: https://www.facebook.com/ProtezioneCivileSilviOnlus/photos/rpp.932870166750937/3093164560721476/?type=3&theater

