Silvi, dipendenti del centro sportivo Universo Sport & Wellnes senza stipendio da gennaio

Senza stipendio da gennaio 2019 ed in alcuni casi da ottobre 2018. Protestano i dipendenti del centro sportivo "Universo Sport&Wellnes Ssd Arl" di Silvi, che dall'11 giugno scorso hanno sospeso le loro attività lavorative ed hanno avviato una procedura legale contro la proprietà.

Secondo i lavoratori, molti piano di rientro economico dell'azienda sarebbero stati sistematicamente non rispettati, imponendo anche ai dipendenti clausole inaccettabili. Anche l'impresa di pulizie ha sospeso il servizio per crediti non pagati, ripristinandolo solo dopo il versamento di un acconto.