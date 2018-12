Silvi, il Comune al lavoro sulla viabilità: in arrivo nuove rotatorie

Progetti di modifica e miglioramento alla viabilità in diverse zone della città, soprattutto a ridosso della statale 16. L'amministrazione comunale di Silvi è al lavoro per valutare interventi per migliorare il flusso veicolare dopo le segnalazioni ricevute anche dai residenti che, in particolare all'altezza dell'ex bivio di S. Stefano/via S. Antonio e in prossimità del sottopasso Palestini e strada ex Silvanella, chiedono la realizzazione di altre due rotatorie.

Il problema, sottolinea il sindaco Scordella, è la mancanza di spazi sufficienti per qualsiasi ampliamento della carreggiata.

Partiamo da un dato di fatto: Silvi non si è mai dotato di uno strumento serio capace di fornire una visione generale completa della situazione viaria e le amministrazioni che si sono succedute, sono state costrette a procedere intervenendo in settori diversi della città solo a seguito di sollecitazioni di cittadini o di situazioni critiche che, di volta in volta, richiedevano l’adozione di provvedimenti urgenti. Adesso vogliamo eliminare la consuetudine degli estemporanei interventi a macchia di leopardo per dare spazio alla pianificazione territoriale nella sua più logica e scientifica accezione. Ci vorrà un po’ di tempo, ma siamo disposti a pazientare pur di arrivare all’obiettivo prefisso

L'assessore Giancola, intanto, ha riallacciato rapporti con la Provincia di Teramo e l'Anas ed alcuni interventi concordati sono già stati realizzati, come nel caso della piena fruibilità della provinciale 29 che collega Silvi paese a Piane Maglierici, mentre l'Anas ha avviato la pulizia delle condotte e dei canali lungo la statale 553 per Atri. Anche qui si sta valutando la realizzazione di una rotatoria per collegare la statale alla strada che sale verso Santo Stefano.