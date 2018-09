Silvi: autisti scuolabus licenziati s'incatenano davanti al Comune

Si sono incatenati davanti al Comune di Silvi, per protestare contro il licenziamento messo in atto dall'azienda per cui lavorano, la Baldassarre di Francavilla che si occupa del trasporto scolastico. Brutta sorpresa questa mattina per il sindaco Scordella che ha tentato di contattare invano il titolare dell'azienda.

Il sindaco, assieme all'assessore e vicesindaco Valloscura, ha chiesto la riassunzione dei quattro dipendenti silvaroli, che rischiano di non poter più sostenere le rispettive famiglie. Il primo cittadino ha ricordato che l'azienda Baldassarre ha ripreso il suo servizio per 4 mesi grazie ad una disposizione del funzionario competente, in attesa della conclusione dell'iter amministrativo del bando pubblicato recentemente.

Così come è da tenere in considerazione che il Comune in questa contesa di carattere sindacale non ha potere di intervento decisionale tra le parti, in quanto il contratto prorogato prevede che la ditta possa scegliere i lavoratori da destinare alle sue attività tra tutti quelli in servizio alle sue dipendenze

Scordella auspica che il presidente dell'azienda possa trovare una soluzione per scongiurare i licenziamenti ed ha avviato una verifica amministrativa per avere conferma che la procedura avviata sia legittima.