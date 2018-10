Viadotti autostrade A24-A25, il ministro Toninelli: «Alcuni piloni in condizioni allarmanti»

«Alcuni piloni dei viadotti della A24 e A25, che ho potuto visionare con i miei occhi, sono in condizioni così degradate da risultare allarmanti».

A parlare è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che torna ad affrontare il problema legato alla questione sicurezza delle due autostrade abruzzesi, la cui gestione è affidata alla concessionaria Strada dei Parchi, dopo i sopralluoghi effettuati nelle settimane scorse.

Toninelli ha anche fatto sapere, mentre era ospite dell'assemblea dell'Ance, l'associazione nazionale costruttori edili, che sta per nascere Ainop, ovvero il primo Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche: «Uno strumento che consentirà di essere costantemente vigili sulla sicurezza delle nostre infrastrutture ma anche di risollevare il comparto dell'edilizia».

Questo, quanto aggiunto dal ministro:

«Useremo, e già lo stiamo facendo, strumenti di alta tecnologia per i monitoraggi, quali sensori e droni, avvalendoci anche del sostegno di eccellenze nazionali in questi campi. A fare le ispezioni saranno tanti giovani ingegneri che, grazie alle assunzioni disposte dal decreto Genova, finalmente torneranno a popolare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli ridaranno quel ruolo che avrebbe dovuto avere anche negli anni passati: vigilante attivo e garanzia di ultima istanza della sicurezza delle nostre infrastrutture. Abbiamo trovato una situazione disastrata e a tratti imbarazzante, ce la stiamo mettendo tutta per rimettere a posto le cose».