Sicurezza stradale a Pescara: incontro - conferenza per ricordare l'ex sindaco Carlo Pace

Domenica 16 giugno nella sala Tosti dell'Aurum a Pescara, si terrà un incontro - conferenza riguardante la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile in città. L'incontro è stato organizzato e voluto dalla famiglia dell'ex sindaco Carlo Pace, morto nel 2017 per le lesioni riportate dopo essere stato investito in centro a Pescar da un'automobile mentre attraversava la strada.

Proprio Pace, sindaco dal 1994 al 2003, fu sempre molto attento al tema della sicurezza stradale e mobilità, e durante la conferenza interverrano personaggi e professionisti di caratura nazionale come Marco Scarponi, fratello del compianto ciclista Michele Scarponi, ideatore e promotore della “Fondazione Michele Scarponi”; Paolo Pinzuti, fondatore ed editore di Bikeitalia.it, ed esperto comunicatore e promotore di iniziative sulla mobilità ciclistica; Matteo Dondè, architetto urbanista esperto in progettazione di spazi pubblici e mobilità dell’utenza debole, nonché ideatore del concetto di “living street”.

L'incontro è aperto a tutti, ed è stato invitato anche il neo sindaco Masci, che nei giorni scorsi si era definito l'erede politico proprio di Carlo Pace.