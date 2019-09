Sicurezza nelle scuole, l'allarme del Codacons: "In Abruzzo due istituti su tre hanno bisogno di interventi urgenti"

Due scuole su tre hanno bisogno di interventi urgenti di messa in sicurezza, con la metà degli istituti che dispone dei certificati di agibilità e di sicurezza igienico sanitaria. Emerge un quadro allarmante e preoccupante dall'analisi dei dati del Codacons relativi alle scuole abruzzesi.

Il Codadons, infatti, sottolinea come nei due terzi delle scuole occorrano interventi urgenti di mantuenzione e sicurezza, ed appena la metà è in regola con le certificazioni obbligatorie di legge. Per questo, le procure secondo l'associazione dei consumatori dovrebbero aprire indagini disponendo sequestri preventivi e chiusure in quelle in cui sono presenti gravi criticità.

Appena il 51% delle scuole possiede il certificato di agibilità, stessa percentuale si registra per la certificazione igienico-sanitaria. Il 65% presenta impianti elettrici a norma e il 66% il Certificato prevenzione incendi