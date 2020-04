Uno shop online per i prodotti di prevenzione al Covid 19. Vi presentiamo un'interessante iniziativa che viene segnalata con lo slogan 'Hope This Helps (spero possa essere d'aiuto)'. Ecco che cosa ci hanno spiegato gli ideatori di questo bel progetto:

"Abbiamo creato questo shop online dove, dopo aver stretto accordi con fabbriche produttrici di tutto il mondo, aiutiamo le persone per la reperibilità costante dei prodotti di prevenzione al Covid 19 ai costi di produzione con spedizione inclusa.

Abbiamo ideato tutto ciò non per lucrare da questa dannata situazione, ma per aiutare tutto il mondo in questo momento storico. Lavoriamo da anni con fornitori esteri e non. Sebbene questo periodo ci abbia destabilizzato e fatto accantonare l'idea alla quale lavoravamo, abbiamo partorito quest'altra".