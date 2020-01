Al via la demolizione dell'ex Enaip sul lungomare nord

Verranno avviate questa settimana le operazioni di demolizione dell'ex Enaip sul lungomare nord di Pescara.

Come annunciato nei mesi scorsi dal sindaco Carlo Masci, la giunta comunale va avanti con questo progetto.

Come annuncia l'assessore Adelchi Sulpizio i lavori inizieranno il prossimo giovedì, 23 gennaio.

Nelle prossime 2 settimane ci si occuperà di liberare i fabbricati dalle masserizie e dal materiale presente. Subito dopo partirà la demolizione vera e propria che avrà una durata di 90 giorni ovvero 3 mesi. A livello politico si è già acceso il dibattito sul futuro utilizzo dell'area visto che tra le ipotesi paventate ci sarebbe anche quella di realizzare un nuovo parcheggio per l'estate.

Ma lo stesso Sulpizio smentisce questa ipotesi: "Per ora, come promesso, ci occuperemo di abbattere l'ex Enaip e nel frattempo studieremo la soluzione migliore su cosa fare nel futuro".