Sgomberi a Fontanelle, Pettinari: "Oggi è un giorno in cui vince la legalità"

Il consigliere regionale del M5S Pettinari commenta il blitz interforze di questa mattina in via Caduti per Servizio, a Fontanelle, dove sono stati sgomberati quattro alloggi popolari occupati abusivamente. Pettinari sottolinea come il M5S abbia denunciato pochi giorni fa il problema degli abusivi e del vero e proprio racket del subaffitto:

“Ho denunciato che tanti di loro pagano 15 euro di affitto mensile e ne guadagnano 500 al giorno con lo spaccio di droga e possiedono macchine da 70 mila euro parcheggiate sotto casa . Avevo denunciato, inoltre, il nuovo racket del subaffitto: occupanti abusivi che sfondano e occupano 10 case e le subaffittano. Oggi parte dei nostri sforzi e dei rischi che corriamo combattendo a viso aperto contro i criminali vengono ripagati ma è solo un inizio. Aspettiamo che vengano messi fuori casa anche i delinquenti che abitano ancora in Via Rigopiano , Zanni, Rancitelli, Borgo Marino e in altre città abruzzesi ."

Pettinari ringrazia le forze dell'ordine per un giorno in cui la legalità torna ad insediarsi dove regnava la delinquenza, garantendo ai residenti onesti una vita migliore.