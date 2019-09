Abusivi nelle case popolari di Pescara, 400mila euro per gli sfratti

Quattrocentomila euro. Questo lo stanziamento deliberato ieri, lunedì 9 settembre, dalla giunta regionale guidata dal presidente Marco Marsilio per lo sfratto degli abusivi che occupano le case popolari di Pescara e provincia.

L'obiettivo del provvedimento è quello di liberare le abitazioni occupate da chi non ne ha titolo e per riassegnarle in tempo reale alle famiglie in attesa nella graduatoria.

A farlo sapere è il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri.

Questo quanto dichiara Sospiri: